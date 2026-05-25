Comment freiner l'hémorragie des mauvais débuts de matchs pour le Tricolore?
Écoutez Simon-Olivier Lorange, de La Presse et de Sortie de zone, commenter la série Canadiens-Hurricanes avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le cauchemar des matchs à 20 heures pour les journalistes de l'écrit...;
- Le bonheur des animateurs de radio pour les matchs à 20 heures...;
- Les Canadiens accordent des buts très tôt en début de rencontre;
- Les ajustements à faire pour les deux formations;
- Les hommes de Martin St-Louis ne doivent pas rater autant d'occasions de marquer que lors des deux premiers matchs;
- Quel est l'équilibre à atteindre pour ce qui est des mises en échec?
- Struble et Xhekaj: un problème?;
- Simon-Olivier Lorange voir voir Lane Hutson jouer à gauche.