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Finale de l'Association de l'Est

Écoutez le montage d'avant-match Canadiens-Hurricanes

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 25 mai 2026 18:08

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Écoutez le montage d'avant-match Canadiens-Hurricanes
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Écoutez le montage d'avant-match de la troisième rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Hurricanes de la Caroline.

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