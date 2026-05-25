Finale de l'Association de l'Est

Soir de match au Centre Bell, lundi soir, entre les Canadiens de Montréal et les Hurricanes de Montréal.
Écoutez Martin McGuire, Jeremy Filosa et Jérémie Rainville en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés avec Martin McGuire
- Le retour au jeu pour Joe Veleno;
- Les joueurs des Canadiens estiment que le plan de match proposé par Martin St-Louis va leur permettre de vaincre les Hurricanes;
- La mission pour les Canadiens: s'imposer à domicile;
Les sujets discutés avec Jérémie Rainville et Jeremy Filosa
- Une marée de chandails rouges autour du Centre Bell;
- Les Snowbirds passent au-dessus de la foule au Centre Bell;
- Les Canadiens doivent démontrer que les Hurricanes n'ont pas trop les clés pour les vaincre;
- Le match des ajustements pour les deux équipes;
- Lane Hutson n'a pas été blessé par Taylor Hall, mais il n'est pas content;
- Claude Lemieux devrait être le porteur de flambeau.