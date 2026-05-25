Finale de l'Association de l'Est

Soir de match au Centre Bell, lundi soir, entre les Canadiens de Montréal et les Hurricanes de Montréal.

Écoutez Martin McGuire, Jeremy Filosa et Jérémie Rainville en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés avec Martin McGuire

Le retour au jeu pour Joe Veleno;

Les joueurs des Canadiens estiment que le plan de match proposé par Martin St-Louis va leur permettre de vaincre les Hurricanes;

La mission pour les Canadiens: s'imposer à domicile;

Les sujets discutés avec Jérémie Rainville et Jeremy Filosa