Le piège du 50% plus un

Dans un débat sur l'Alberta en Chambre des communes, Mark Carney a affirmé que la Loi sur la clarté référendaire exigeait une «majorité claire» et non un simple 50% plus un pour reconnaître l'indépendance d'une province.

Cette déclaration a provoqué une vive réaction à l'Assemblée nationale, unissant souverainistes et fédéralistes contre cette interprétation qui remet en question les règles démocratiques établies.

Le Bloc Québécois dénoncent également la sortie de Mark Carney.

Écoutez la leader parlementaire du Bloc Québécois, Christine Normandin, analyser cette sortie controversée au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.