30 ans après la disparition

C’est jour de verdict pour Serge Audette, accusé d’avoir tué Patricia Ferguson en 1996. Sera-t-il reconnu coupable d’homicide involontaire?

Ce dossier a longtemps été un «cold case». Lors du procès, un témoin a raconté que Serge Audette, qui était en prison pour une autre raison, a été son codétenu et que ce dernier a confié que la jeune femme de 23 ans ne sera jamais retrouvée.

Écoutez Bénédicte Lebel, chroniqueuse judiciaire, parler de ce dossier au micro de Patrick Lagacé.

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