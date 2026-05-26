Projet informatique

Le projet d’«orchestrateur» informatique, ce système gouvernemental conçu pour lier les patients orphelins aux cliniques médicales, fait couler beaucoup d'encre.

Initialement évalué à 18 millions $, le coût de cet outil a explosé pour atteindre finalement 126 millions $.

Malgré ce dérapage financier, l'efficacité semble être au rendez-vous sur le terrain.

En entrevue à La commission, le Dr Frédéric Picotte, médecin de famille à Shawinigan, a confirmé que l'outil, désormais obligatoire pour les Groupes de médecine de famille (GMF), s'était grandement amélioré après des débuts marqués par des bogues techniques.

Des inquiétudes persistent toutefois quant à la pérennité du système et aux investissements futurs.