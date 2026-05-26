 Aller au contenu
Projet informatique

L’orchestrateur de la santé: efficace, mais à quel prix?

par Cogeco Média | Modifié le 26 mai 2026 à 15:11

L’orchestrateur de la santé: efficace, mais à quel prix?
Le projet d’«orchestrateur» informatique, ce système gouvernemental conçu pour lier les patients orphelins aux cliniques médicales, fait couler beaucoup d'encre. / tippapatt / Adobe Stock

À écouter

L'orchestrateur des rendez-vous médicaux: sept fois plus cher que prévu

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
0:00
9:55

Le projet d’«orchestrateur» informatique, ce système gouvernemental conçu pour lier les patients orphelins aux cliniques médicales, fait couler beaucoup d'encre.

Initialement évalué à 18 millions $, le coût de cet outil a explosé pour atteindre finalement 126 millions $.

Malgré ce dérapage financier, l'efficacité semble être au rendez-vous sur le terrain.

En entrevue à La commission, le Dr Frédéric Picotte, médecin de famille à Shawinigan, a confirmé que l'outil, désormais obligatoire pour les Groupes de médecine de famille (GMF), s'était grandement amélioré après des débuts marqués par des bogues techniques.

Des inquiétudes persistent toutefois quant à la pérennité du système et aux investissements futurs.

Vous aimerez aussi

«50$ par année, pour une famille de 4, c'est insignifiant»
Lagacé le matin
«50$ par année, pour une famille de 4, c'est insignifiant»
0:00
11:26
Dépenses de Christine Fréchette: «On va encore acheter le vote des Québécois»
Lagacé le matin
Dépenses de Christine Fréchette: «On va encore acheter le vote des Québécois»
0:00
6:37
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.