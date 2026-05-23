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Deuxième match Canadiens-Hurricanes

«Le CH empêche ses adversaires d'établir leur style de jeu» -Guillaume Lepage

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Les amateurs de sports

le 23 mai 2026 17:00

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Le CH empêche ses adversaires d'établir leur style de jeu» -Guillaume Lepage
Mario Langlois / Cogeco Média

Les Canadiens disputent le deuxième match de la finale de l'Association de l'Est face aux Hurricanes de la Caroline.

Écoutez le journaliste de LNH.com Guillaume Lepage discuter de cette finale d'association, samedi, au micro de Mario Langlois.

Les sujets discutés

  • Les joueurs des Hurricanes demeurent confiants de pouvoir rebondir;
  • Le CH empêche ses adversaires d'établir leur style de jeu;
  • Les Hurricanes ont une fiche de 1-13 en finale d'association depuis 2006, qu'est-ce qui explique cela?;
  • Le Lightning et les Sabres, de meilleures équipes que les Canes?

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