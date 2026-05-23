Les Canadiens disputent le deuxième match de la finale de l'Association de l'Est face aux Hurricanes de la Caroline.
Écoutez Antoine Roussel, présent à Raleigh, analyser les avant le deuxième match Canadiens-Hurricanes.
Les sujets discutés
- Les statistiques ne mentent pas: deux victoires sur la route seraient névralgiques pour le CH;
- Le Tricolore doit imposer la même cadence qu'au premier match, selon Antoine;
- L'exécution dans les petits détails pourrait mener le CH en finale de la Coupe Stanley;
- La défensive devra continuer de limiter les chances des Hurricanes;
- Des joueurs comme Dach et Bolduc permettent de donner du repos au premier trio.