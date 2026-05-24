En remplacement d'Oliver Kapanen

Après la défaite de 3 à 2 en prolongation, face aux Hurricanes, samedi, notre chroniqueur sportif Jean-François Baril revient sur la performance d'Oliver Kapanen.

Il explique que même si certains aimeraient bien voir Joe Veleno à sa place, son coup à la tête reçu lors de la ronde précédente de séries semble faire en sorte qu'il n'est pas nécessairement disponible pour être de l'alignement.

Écoutez l'actualité sportive avec Jean-François Baril, dimanche, en compagnie de l'animateur Denis Lévesque.

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