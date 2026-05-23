 Aller au contenu
Pour réduire le prix des aliments

Grossiste d'État: «Il faut concurrencer le privé» -Frédéric Bérard

par 98.5

0:00
9:16

Entendu dans

Signé Lévesque

le 23 mai 2026 09:23

Avec

Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Grossiste d'État: «Il faut concurrencer le privé» -Frédéric Bérard
Frédéric Bérard / Cogeco Média

Québec solidaire a proposé il y a quelques jours la création d’épiceries publiques, un réseau d’entrepôts alimentaires gérés par l’État, pour concurrencer les grandes chaînes privées comme Loblaws, Sobeys et Metro, qui contrôlent 80 % du marché québécois.

Selon Frédéric Bérard, ajouter une nouvelle chaîne publique à un faible coût permettrait de réduire davantage les prix en épicerie.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Bérard se positionner en faveur de cette mesure, samedi, avec Denis Lévesque.

Sur la faisabilité de la chose, Frédéric Bérard nomme la SAQ comme modèle qui fonctionne et qui est géré par l'État.

«Peut-être que ça va être mal géré. Ce sera peut-être pas la fin du monde, si ça coute un 75 millions par année ou 100 millions. Pour s'assurer de répondre à un besoin qui est celui de manger convenablement, il me semble que c'est quand même pas une mesure communiste.»

Frédéric Bérard

Vous aimerez aussi

Des normes «trop strictes» menacent le patrimoine bâti à Montréal
La commission
Des normes «trop strictes» menacent le patrimoine bâti à Montréal
0:00
4:23
«Des plaintes se sont ajoutées à d'autres plaintes»
Signé Lévesque
«Des plaintes se sont ajoutées à d'autres plaintes»
0:00
6:40
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Entente entre Québec et Terre-Neuve: «L'histoire nous empêche de nous entendre»
Rattrapage
Des querelles qui ne datent pas d'hier
Entente entre Québec et Terre-Neuve: «L'histoire nous empêche de nous entendre»
The Brooks sera en spectacle à Bromont et au FEQ
Rattrapage
Le secret funk «le mieux gardé» à Montréal
The Brooks sera en spectacle à Bromont et au FEQ
LSD et tofu: quand les deux produits se sont croisés dans l'histoire
Rattrapage
Chronologie de cet aliment d'origine chinoise
LSD et tofu: quand les deux produits se sont croisés dans l'histoire
Moins d'«opinioneux» et plus d'information: le plaidoyer de Marie-France Bazzo
Rattrapage
Les médias inondés par les chroniques d'opinion?
Moins d'«opinioneux» et plus d'information: le plaidoyer de Marie-France Bazzo
Qu'est-ce que le «micro-cheating»?
Rattrapage
Infidélité
Qu'est-ce que le «micro-cheating»?
«Depuis que le F1 a été sur Netflix, ça a amené de l'intérêt» -Alex Tagliani
Rattrapage
Grand Prix de Montréal
«Depuis que le F1 a été sur Netflix, ça a amené de l'intérêt» -Alex Tagliani
Spectacle du Grand Prix de Montréal: «C'était quelque chose pour s'y rendre»
Rattrapage
1ère édition avec Simple Plan
Spectacle du Grand Prix de Montréal: «C'était quelque chose pour s'y rendre»
«Le nuage noir est revenu autour de la Caroline» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Hurricanes
«Le nuage noir est revenu autour de la Caroline» -Martin McGuire
Le mot «permis» sur toutes les lèvres à Gatineau
Rattrapage
Longs délais en Outaouais
Le mot «permis» sur toutes les lèvres à Gatineau
Que peut-on faire en cette fin de semaine de Grand Prix?
Rattrapage
Idées d'activités
Que peut-on faire en cette fin de semaine de Grand Prix?
Phil Collins «n'a pas l'intention de revenir sur scène»
Rattrapage
75 ans
Phil Collins «n'a pas l'intention de revenir sur scène»
Un an sans cellulaire à l'école: «Les élèves ont trouvé des activités à faire»
Rattrapage
Quel bilan peut-on en faire?
Un an sans cellulaire à l'école: «Les élèves ont trouvé des activités à faire»
Trump ne gagne pas si facilement qu'on le croit, selon Guillaume Lavoie
Rattrapage
Investiture de candidats aux mid-terms
Trump ne gagne pas si facilement qu'on le croit, selon Guillaume Lavoie
Une dernière émission touchante pour The Late Show
Rattrapage
Censurée par Trump et CBS
Une dernière émission touchante pour The Late Show