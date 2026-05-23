Pour réduire le prix des aliments

Québec solidaire a proposé il y a quelques jours la création d’épiceries publiques, un réseau d’entrepôts alimentaires gérés par l’État, pour concurrencer les grandes chaînes privées comme Loblaws, Sobeys et Metro, qui contrôlent 80 % du marché québécois.

Selon Frédéric Bérard, ajouter une nouvelle chaîne publique à un faible coût permettrait de réduire davantage les prix en épicerie.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Bérard se positionner en faveur de cette mesure, samedi, avec Denis Lévesque.

Sur la faisabilité de la chose, Frédéric Bérard nomme la SAQ comme modèle qui fonctionne et qui est géré par l'État.