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Toronto

Un spectacle de Bruno Mars annulé à la dernière minute

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 24 mai 2026 09:19

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Un spectacle de Bruno Mars annulé à la dernière minute
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Le spectacle de Bruno Mars à Toronto a été annulé à la dernière minute, samedi soir, en raison de fortes pluies annoncées par Environnement Canada.

De nombreux fans étaient mécontents d'avoir prévu leur fin de semaine dans la métropole ontarienne, d'autant plus que le prochain spectacle est reporté à la semaine prochaine, un irritant pour des touristes venus de l'extérieur.

Écoutez la chronique culturelle de Stéphane Leclair, dimanche, à l'émission Signé Lévesque, avec Denis Lévesque.

Autre sujet abordé

  • Les prix remis au Festival de Cannes.

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