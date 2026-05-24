Le spectacle de Bruno Mars à Toronto a été annulé à la dernière minute, samedi soir, en raison de fortes pluies annoncées par Environnement Canada.

De nombreux fans étaient mécontents d'avoir prévu leur fin de semaine dans la métropole ontarienne, d'autant plus que le prochain spectacle est reporté à la semaine prochaine, un irritant pour des touristes venus de l'extérieur.

Écoutez la chronique culturelle de Stéphane Leclair, dimanche, à l'émission Signé Lévesque, avec Denis Lévesque.

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