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Bonne ou mauvaise décision de Danielle Smith?

Référendum en Alberta: «Je ne crois pas que c'est un danger réel»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 24 mai 2026 11:03

Avec

Christian Dufour
Christian Dufour
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Référendum en Alberta: «Je ne crois pas que c'est un danger réel»
Christian Dufour / Cogeco Média

Les Albertains vont se prononcer lors d'un référendum pour savoir si oui ou non, ils souhaitent organiser une première consultation sur l'avenir de l'Alberta.

Une nouvelle qui fait en sorte que Mark Carney a un défi géopolitique interne auquel il ne s'attendait probablement pas, souligne Christian Dufour.

Quant à la première ministre albertaine, Danielle Smith, il estime qu'elle s'est mise «tout le monde» à dos, les indépendantistes et les fédéralistes.

Écoutez le chroniqueur et politologue Christian Dufour, se prononcer sur ce référendum, dimanche, à l'émission animée par Denis Lévesque.

«Traditionnellement, les Albertains ne voulaient pas s'en aller. Ils voulaient être mieux intégrés. Ils voulaient réformer le Sénat. Ils trouvaient qu'ils étaient exploités par le Canada central, l'axe Montréal, les Anglais de Montréal et Toronto. Ce qu'il y a de récent, c'est qu'il y a un mouvement indépendantiste en Alberta qui est depuis quelques temps. Moi, pour être franc, je n'y crois pas à ça.»

Christian Dufour

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