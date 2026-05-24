Bonne ou mauvaise décision de Danielle Smith?

Les Albertains vont se prononcer lors d'un référendum pour savoir si oui ou non, ils souhaitent organiser une première consultation sur l'avenir de l'Alberta.

Une nouvelle qui fait en sorte que Mark Carney a un défi géopolitique interne auquel il ne s'attendait probablement pas, souligne Christian Dufour.

Quant à la première ministre albertaine, Danielle Smith, il estime qu'elle s'est mise «tout le monde» à dos, les indépendantistes et les fédéralistes.

Écoutez le chroniqueur et politologue Christian Dufour, se prononcer sur ce référendum, dimanche, à l'émission animée par Denis Lévesque.