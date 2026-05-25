Canadiens contre les Hurricanes

Les Canadiens de Montréal sont de retour à la maison, lundi, pour le match numéro 3 de la série face aux Hurricanes de la Caroline.

Avec une série égale 1 à 1, le Tricolore devra absolument remporter un match à domicile...

Pourtant, depuis le début des séries, Montréal a une fiche de deux victoires et quatre défaites au Centre Bell.

Pourquoi le CH a de la difficulté à la maison? Selon le capitaine Nick Suzuki, la fébrilité - et la pression - des amateurs se ressent sur la glace, parfois trop.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé, descripteur et analyste des matchs des Canadiens à Cogeco, au micro de Patrick Lagacé.