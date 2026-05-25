Une entente négociée?

Est-ce que cette fois-ci est la bonne? Une entente entre l’Iran et les États-Unis pour mettre fin à la guerre pourrait survenir dans les prochains jours, selon ce qu’a laissé entendre Donald Trump et son secrétaire d’État Marco Rubio.

Le président américain a toutefois précisé qu’il n’est pas pressé et qu’il veut s’assurer que l’accord soit bien fait, incluant notamment la fin du programme nucléaire iranien et la réouverture complète du détroit d’Ormuz.

Mais Donald Trump va-t-il capituler? C’est ce que pensent plusieurs experts.

Écoutez Patrick Lagacé et la journaliste Valérie Lebeuf faire un tour d’horizon de l’actualité, lundi, à l’émission Lagacé le matin.

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