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Une entente négociée?

Conflit au Moyen-Orient: «Il y a peut-être de l’espoir…»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 mai 2026 06:32

Avec

Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Conflit au Moyen-Orient: «Il y a peut-être de l’espoir…»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Est-ce que cette fois-ci est la bonne? Une entente entre l’Iran et les États-Unis pour mettre fin à la guerre pourrait survenir dans les prochains jours, selon ce qu’a laissé entendre Donald Trump et son secrétaire d’État Marco Rubio. 

Le président américain a toutefois précisé qu’il n’est pas pressé et qu’il veut s’assurer que l’accord soit bien fait, incluant notamment la fin du programme nucléaire iranien et la réouverture complète du détroit d’Ormuz.

Mais Donald Trump va-t-il capituler? C’est ce que pensent plusieurs experts. 

Écoutez Patrick Lagacé et la journaliste Valérie Lebeuf faire un tour d’horizon de l’actualité, lundi, à l’émission Lagacé le matin

Autres sujets abordés

  • Match du CH en séries éliminatoires: moins de visites aux urgences les soirs de match… sauf à l’Institut de cardiologie de Montréal!
  • Nouveau code de la construction: les logements coûteront plus cher, l’industrie réclame une pause;
  • L’ambassadeur américain ne comprend pas les frustrations des Canadiens;
  • L’OMS fait état de plus de 900 cas suspects d’Ebola en République démocratique du Congo;
  • Le ministre des Finances, Eric Girard, s’est inquiété des dépenses de la première ministre Christine Fréchette;
  • Rififi dans la grande famille souverainiste.

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