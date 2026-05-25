Conseil général de la CAQ

Les caquistes étaient réunis en Conseil général samedi à Lévis. Est-ce qu’on sentait l’effet «Fréchette»?
Oui, selon Jonathan Trudeau. Mais un sujet a retenu l’attention: les inquiétudes du ministre des Finances Eric Girard face aux dépenses de la première ministre.
Radio-Canada a révélé samedi que le ministre a envoyé un courriel, le 2 mai au matin, à Christine Fréchette pour lui rappeler que les Québécois savent compter et qu’elle doit faire attention.
Est-ce normal qu’un ministre ramène à l’ordre la première ministre de cette façon?
Écoutez Jonathan Trudeau, chroniqueur politique, en discuter avec Patrick Lagacé, lundi.
«Il n’y a pas de scandale là. [...] Sur le fond, je n’ai pas de problème. [...] Ce qui est très préoccupant pour Christine Fréchette, c’est le fait que ce courriel se ramasse sur la place publique.»
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