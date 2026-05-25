Ça a fait réagir sur les réseaux sociaux

Le cabinet Carron Avocats a fait énormément réagir dans les derniers jours. Il a publié une photo sur les réseaux sociaux où l’on voit les membres de l’équipe faire un doigt d’honneur avec la mention: «Chez Carron Avocats, on fait les choses différemment».

L’objectif était de relancer la page Facebook de l’entreprise et si la mission était de faire réagir, c’est assurément réussi. Mais est-ce que cette publicité va trop loin?

Écoutez Frédéric Labelle, chroniqueur réseaux sociaux, en discuter avec Patrick Lagacé.