Le premier match de la Finale de l'Est opposant les Canadiens de Montréal aux Hurricanes de la Caroline a lieu jeudi soir au Lenovo Center de Raleigh.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Cogeco Média, mettre la table en vue de ce premier duel.

Martin McGuire analyse l'impact du repos sur les deux formations. Alors que les Hurricanes ont profité de 12 jours de congé, le Tricolore n'a eu que deux jours pour se remettre de sa série précédente face aux Sabres.

L'enjeu sera de voir si la Caroline sera «rouillée» ou si Montréal saura maintenir sa «température émotionnelle» dès le début de la rencontre.