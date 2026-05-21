Il a été infecté dans une halte-chaleur

Après avoir passé quelques jours dans une halte-chaleur pour les personnes en situation d'itinérance dans le cadre d'un reportage, le rédacteur en chef d'Urbania a contracté la gale. Pensant d'abord à de l'eczéma ou à une peau sèche due à l'hiver, il a finalement été diagnostiqué après des démangeaisons insupportables.

Écoutez Hugo Meunier faire le point sur sa mésaventure, jeudi midi, à La commission.