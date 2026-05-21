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Vers exploitation des hydrocarbures au Québec?

«Ça pourrait créer des emplois et augmenter le PIB»

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Entendu dans

La commission

le 21 mai 2026 13:50

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Ça pourrait créer des emplois et augmenter le PIB»
La commission / Cogeco Média

Il faudrait lever l’interdit sur l’exploitation des hydrocarbures au Québec, selon l’Institut économique de Montréal (IEDM).

Écoutez Gabriel Giguère, analyste en politiques publiques à l’Institut économique de Montréal (IEDM), se pencher sur le sujet jeudi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Au cours des 20 dernières années, plus de 50 % de ce qu’on consomme provenait d’un mélange de pétrole et de gaz naturel. Mais parallèlement à cela, quand on regarde des rapports comme celui déposé par l’Agence internationale de l'énergie, on constate une augmentation projetée de la demande de 31 % pour le gaz naturel et de 12 % pour le pétrole. Donc, on en consomme, on va continuer d’en consommer, et cela pourrait créer des emplois et augmenter le PIB.»

Gabriel Giguère

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez exprimer les raisons de leur désaccord général avec cette prise de position.

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