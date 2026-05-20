La directrice parlementaire du budget à Ottawa a publié un avis révélant que le gouvernement fédéral versera 473,2 millions de dollars pour la Coupe du monde masculine de la FIFA 2026.

En ajoutant les contributions des villes hôtes de Toronto et de Vancouver, la facture totale dépasse le milliard de dollars. Puisque le Canada n'accueillera que 13 matchs, les coûts s'élèvent à pas moins de 82 millions de dollars par rencontre, une somme qui fait sourciller.

Écoutez le porte-parole du Bloc Québécois en matière de sports, Sébastien Lemire, aborder le tout, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Selon lui, ce dossier manque cruellement de transparence, puisque les contrats demeurent secrets. Le député déplore que l'argent des contribuables québécois serve à financer des retombées économiques jugées minimes, alors que des événements majeurs montréalais, comme le Festival de jazz, les Francos ou Juste pour rire auraient pu être annulés en raison des exigences strictes de la FIFA si Montréal était demeuré parmi les villes hôtes.

De plus, les coûts finaux risquent d'exploser en raison des frais de sécurité entièrement assumés par Ottawa.

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