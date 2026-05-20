Canadiens-Sabres

Les Canadiens de Montréal amorceront la finale de l'Association de l'Est, jeudi, contre les Hurricanes de la Caroline.
Écoutez Meeker Guerrier et Philippe Cantin à ce sujet.
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