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Sous la pression de Trump

L’Union européenne trouve un accord sur les droits de douane

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 mai 2026 18:01

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
L’Union européenne trouve un accord sur les droits de douane
À vos intérêts / Cogeco Média

Sous la pression de Trump, l’Union européenne trouve un accord sur les droits de douane.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • L'ultimatum de Donald Trump a porté fruit;
  • En gros, l'entente représente 15 % de tarifs pour l'Europe et à peu près rien pour les États-Unis;
  • Nvidia, le géant des puces qui alimentent l’IA, a présenté ses résultats après la fermeture des marchés: 81 milliards $ en trois mois;
  • Une coalition de gens de toutes sortes de milieux, social, économique, syndical, politique et universitaire, a signé un texte sur l’itinérance.

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