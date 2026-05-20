Sous la pression de Trump, l’Union européenne trouve un accord sur les droits de douane.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- L'ultimatum de Donald Trump a porté fruit;
- En gros, l'entente représente 15 % de tarifs pour l'Europe et à peu près rien pour les États-Unis;
- Nvidia, le géant des puces qui alimentent l’IA, a présenté ses résultats après la fermeture des marchés: 81 milliards $ en trois mois;
- Une coalition de gens de toutes sortes de milieux, social, économique, syndical, politique et universitaire, a signé un texte sur l’itinérance.