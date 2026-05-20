Mondial: 82 millions $ par match

Chacun des 13 matchs à venir de la Coupe du monde de soccer coûtera 82 millions $, pour une facture estimée à plus d'un milliard de dollars.
Est-ce trop cher?
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Le gouvernement fédéral va débourser 473 millions $ et les provinces, 595 millions $;
- La FIFA prévoit des retombées économiques de 3,8 milliards $
- Les inquiétudes des Canadiens: 74 % favorables, 65 % préoccupés par la dépense;
- La difficulté d’identifier les bénéfices.
- On analyse la crise politique en Alberta autour d’un potentiel référendum sur la souveraineté.