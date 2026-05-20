Un nouveau sondage Léger place le Parti québécois (30 %), les libéraux (28 %) et la Coalition avenir Québec (CAQ, 22 %) dans les intentions de vote des Québécois.
Écoutez la chroniqueuse et animatrice Nathalie Normandeau en discuter mercredi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Christine Fréchette a opéré une remontée spectaculaire. En mars dernier, la CAQ était à 9 % dans les intentions de vote, aujourd’hui ils sont à 22 %. Tout ça grâce à Christine Fréchette. Moi, ce que j’ai noté du sondage Léger, au-delà du taux de satisfaction concernant son gouvernement, qui est quand même très bon, c’est qu’il y a une donnée révélatrice de sa difficulté à se projeter comme une première ministre à la tête d’un nouveau gouvernement.»