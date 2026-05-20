Les OUI Québec organisent le rendez-vous du OUI – Faire Pays, un rassemblement non partisan qui se tiendra les 23 et 24 mai à la Salle des 7 Doigts de la Main, à Montréal.

L’événement vise à mettre en lumière des enjeux fondamentaux pour l’avenir du mouvement indépendantiste et le rôle de la société civile.

Écoutez Camille Goyette-Gingras, présidente des OUI Québec, se pencher sur le sujet, mercredi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.