Les OUI Québec organisent le rendez-vous du OUI – Faire Pays, un rassemblement non partisan qui se tiendra les 23 et 24 mai à la Salle des 7 Doigts de la Main, à Montréal.
L’événement vise à mettre en lumière des enjeux fondamentaux pour l’avenir du mouvement indépendantiste et le rôle de la société civile.
Écoutez Camille Goyette-Gingras, présidente des OUI Québec, se pencher sur le sujet, mercredi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«C’est un événement important où on redonne le pouvoir aux citoyens, à la société civile, de créer leur avenir collectif, évidemment à travers la lunette de l’indépendance du Québec. Donc, on vient réfléchir à notre avenir collectif, trouver des solutions qui dépassent aussi les cycles électoraux, qui nous permettent de nous projeter à nouveau dans un avenir à long terme, et de sortir du marasme que l’on connaît en ce moment.»