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Avocat civiliste

Le SPVM a reçu de nouvelles informations concernant l’avocat Daniel Rochefort

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 mai 2026 06:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Le SPVM a reçu de nouvelles informations concernant l’avocat Daniel Rochefort
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

L'enquête entourant l'avocat civiliste Daniel Rochford prend de l'ampleur. Depuis son arrestation il y a une dizaine de jours, plus d'une dizaine de personnes ont communiqué avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour transmettre de nouvelles informations.

Rochfort, bien connu pour avoir défendu des policiers, fait face à de graves accusations, notamment de production de matériel d'exploitation sexuelle et d'agression sexuelle sur une enfant de moins de 14 ans.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point dans ce dossier, mercredi, à Lagacé le matin.

Autre sujet abordé

Meurtre d'un adolescent en Beauce: arrestation d'un jeune de 18 ans à Rivière-des-Prairies en lien avec la mort de Yanis Seghouani, 14 ans, à proximité d'un repaire des Hells Angels.

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