L'enquête entourant l'avocat civiliste Daniel Rochford prend de l'ampleur. Depuis son arrestation il y a une dizaine de jours, plus d'une dizaine de personnes ont communiqué avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour transmettre de nouvelles informations.

Rochfort, bien connu pour avoir défendu des policiers, fait face à de graves accusations, notamment de production de matériel d'exploitation sexuelle et d'agression sexuelle sur une enfant de moins de 14 ans.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point dans ce dossier, mercredi, à Lagacé le matin.

Autre sujet abordé

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