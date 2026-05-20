La province veut renégocier Churchill Falls

Les tensions persistent entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador concernant le contrat historique de Churchill Falls.

Alors que l'entente actuelle, signée en 1969, arrive à échéance en 2041, le premier ministre terre-neuvien, Tony Wakeham, multiplie les sorties publiques pour réclamer une renégociation immédiate afin de corriger ce qu'il qualifie d'injustice historique.

Le Québec se montre ouvert à la discussion tout en rappelant que le contrat est légal et a été validé à plusieurs reprises par les tribunaux.

L'enjeu est de taille pour la province, car cette source d'énergie à bas prix est un pilier de sa stratégie énergétique et économique pour les décennies à venir.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point, mercredi, dans son tour d'horizon.