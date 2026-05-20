La province veut renégocier Churchill Falls

Les tensions persistent entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador concernant le contrat historique de Churchill Falls.
Alors que l'entente actuelle, signée en 1969, arrive à échéance en 2041, le premier ministre terre-neuvien, Tony Wakeham, multiplie les sorties publiques pour réclamer une renégociation immédiate afin de corriger ce qu'il qualifie d'injustice historique.
Le Québec se montre ouvert à la discussion tout en rappelant que le contrat est légal et a été validé à plusieurs reprises par les tribunaux.
L'enjeu est de taille pour la province, car cette source d'énergie à bas prix est un pilier de sa stratégie énergétique et économique pour les décennies à venir.
Écoutez Patrick Lagacé faire le point, mercredi, dans son tour d'horizon.
«Je ne veux pas parler comme Donald Trump, mais Terre-Neuve n'a pas beaucoup de cartes dans son jeu. C'est une province qui n'a pas d'expertise pour ce qui est de l'hydroélectricité, et c'est une province qui est cassée. Le deal est très, très juste. On va donner des milliards à Terre-Neuve. C'est un peu fort de café de voir les Terre-Neuviens aujourd'hui essayer de reculer sur ce deal-là.»
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