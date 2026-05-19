Le Réseau express métropolitain (REM) franchit une étape majeure avec l'inauguration de l'antenne Anse-à-l'Orme, ce qui ajoute 14 kilomètres et quatre nouvelles stations vers l'ouest de l'île de Montréal.

Ce prolongement, marqué notamment par l'ouverture de la station Kirkland qui culmine à 24 mètres de hauteur, vise à transformer les habitudes de transport dans un secteur traditionnellement très axé sur l'automobile.

Écoutez le directeur général de Pulsar, Loïc Cordelle, aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Malgré les questions entourant la densité de population au-delà de Kirkland, la direction se montre confiante, soulignant l'effet d'entraînement immobilier déjà observé sur la Rive-Sud et confirmant une hausse de l'achalandage avec 170 000 trajets enregistrés au cours du week-end d'ouverture.

Après avoir surmonté les défis des hivers précédents grâce à des ajustements majeurs sur les systèmes de déneigement et les chauffe-aiguillages, l'exploitant se penche désormais sur la résistance aux épisodes de pluie verglaçante en vue de la prochaine saison froide. Quant à l'antenne menant à l'aéroport, l'ouverture demeure projetée pour la fin de l'année 2027.