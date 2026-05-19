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L'optimisme est à son comble

Grand Prix de Montréal: une effervescence printanière prometteuse

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 19 mai 2026 13:51

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Grand Prix de Montréal: une effervescence printanière prometteuse
Grand Prix de Montréal: une effervescence printanière prometteuse / Artem Onoprienko / Adobe Stock

Le Grand Prix de Montréal amorce un virage historique cette année en devançant ses activités de quelques semaines.

Ce changement stratégique, motivé par des considérations environnementales afin d’éviter un aller-retour inutile en Europe, permet également à la métropole de lancer sa saison touristique beaucoup plus tôt.

En contrepartie de cette flexibilité, Montréal a réussi à sécuriser quatre années additionnelles à son contrat avec la Formule 1, prolongeant ainsi l'entente jusqu'en 2035.

Écoutez le PDG de Tourisme Montréal, Yves Lalumière, aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Malgré les craintes liées à la météo printanière, l'optimisme est à son comble pour cette fin de semaine qui affiche complet, avec 350 000 visites attendues.

Le PDG de Tourisme Montréal souligne que l'effervescence actuelle est comparable à la grande époque des Expos.

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