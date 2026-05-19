Le Grand Prix de Montréal amorce un virage historique cette année en devançant ses activités de quelques semaines.

Ce changement stratégique, motivé par des considérations environnementales afin d’éviter un aller-retour inutile en Europe, permet également à la métropole de lancer sa saison touristique beaucoup plus tôt.

En contrepartie de cette flexibilité, Montréal a réussi à sécuriser quatre années additionnelles à son contrat avec la Formule 1, prolongeant ainsi l'entente jusqu'en 2035.

Écoutez le PDG de Tourisme Montréal, Yves Lalumière, aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Malgré les craintes liées à la météo printanière, l'optimisme est à son comble pour cette fin de semaine qui affiche complet, avec 350 000 visites attendues.

Le PDG de Tourisme Montréal souligne que l'effervescence actuelle est comparable à la grande époque des Expos.