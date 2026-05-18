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Canadiens-Sabres, 7e match

Le tout pour le tout: «On aime ça! Allons-y!»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 18 mai 2026 19:20

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Le tout pour le tout: «On aime ça! Allons-y!»
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Écoutez l'entraîneur Martin St-Louis, le défenseur Kaiden Guhle et l'attaquant Alex Newhook avant la rencontre contre les Sabres.

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