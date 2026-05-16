 Aller au contenu
Série Canadiens-Sabres

«On veut éviter ce qui s'est passé au 6e match contre le Lightning»

par 98.5

0:00
6:18

Entendu dans

Signé Lévesque

le 16 mai 2026 07:50

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
«On veut éviter ce qui s'est passé au 6e match contre le Lightning»
Le hockey des Canadiens est présenté samedi soir dès 19h au réseau Cogeco Média / La Presse Canadienne / Graham Hughes

Les Canadiens de Montréal, de retour à leur domicile pour le 6e match de leur série contre les Sabres, pourraient passer à la finale de Conférence s'ils l'emportent samedi soir.

Les joueurs du CH devront s'imposer dès le départ du match, selon la chroniqueuse Daphnée Maboeuf, expliquant que les cris des partisans constitue un couteau à double tranchant et «est autant bénéfique que ça peut les intimider».

Elle observe que l'équipe montréalaise n'a pas eu les débuts de matchs espérés jusqu'à maintenant dans la série.

Écoutez la chroniqueuse sportive, Daphnée Maboeuf, et son analyse de la série, samedi, à l'émission de Denis Lévesque.

Autres sujets abordés

  • Série Victoire vs Charge: Montréal l'emporte in extremis en première partie de finale de la LPHF;
  • Le CF Montréal affronte le Chicago Fire samedi;
  • Basketball à l'auditorium de Verdun.

Vous aimerez aussi

«Le Canadien a atteint une certaine maturité» -Meeker Guerrier
Le Québec maintenant
«Le Canadien a atteint une certaine maturité» -Meeker Guerrier
0:00
5:17
Marie-Philip Poulin et la Victoire se préparent à un duel intense contre Ottawa
Le Québec maintenant
Marie-Philip Poulin et la Victoire se préparent à un duel intense contre Ottawa
0:00
4:57
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Utiliser l'IA pour planifier son voyage: coup de main ou béquille?
Rattrapage
Myriam Ségal l'a testée
Utiliser l'IA pour planifier son voyage: coup de main ou béquille?
Baisse de salaires à TVA: «Ça fait partie de ma décision de quitter» -Guy Jodoin
Rattrapage
Dernières émissions à la barre du Tricheur
Baisse de salaires à TVA: «Ça fait partie de ma décision de quitter» -Guy Jodoin
«Tout le monde vit une crise la quarantaine» -Ingrid Falaise
Rattrapage
L'actrice vient d'avoir 45 ans
«Tout le monde vit une crise la quarantaine» -Ingrid Falaise
«Au minimum, ce soir, il faut bien commencer le match» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
6e partie entre les Canadiens et les Sabres
«Au minimum, ce soir, il faut bien commencer le match» -Martin McGuire
Taxer les patrimoines de 25M$: «On a une complaisance envers les injustices»
Rattrapage
Les pauvres à la défense des riches?
Taxer les patrimoines de 25M$: «On a une complaisance envers les injustices»
Le mari de la mairesse de Sherbrooke et ex-ministre libérale fait le saut au PQ
Rattrapage
Bernard Sévigny et Marie-Claude Bibeau
Le mari de la mairesse de Sherbrooke et ex-ministre libérale fait le saut au PQ
Extradition de Dave Turmel: «Les juges auraient commis une erreur»
Rattrapage
Transfert de l'Italie au Québec
Extradition de Dave Turmel: «Les juges auraient commis une erreur»
«Ça va être une grosse bataille, ça va être serré»
Rattrapage
Premier match de la Victoire en finale de la LPHF
«Ça va être une grosse bataille, ça va être serré»
Un premier film pour John Travolta
Rattrapage
Présenté à Cannes
Un premier film pour John Travolta
«Le changement climatique favorise les allergies», explique une allergologue
Rattrapage
Comment lutter contre ces symptomes
«Le changement climatique favorise les allergies», explique une allergologue
Rapport de force États-Unis-Chine: «La game a changé», selon Guillaume Lavoie
Rattrapage
Montée en puissance des Chinois
Rapport de force États-Unis-Chine: «La game a changé», selon Guillaume Lavoie
Un retour en chanson pour Mitsou
Rattrapage
Son dernier album a 25 ans
Un retour en chanson pour Mitsou
Un nouveau témoignage public à l'encontre du chanteur Patrick Bruel
Rattrapage
Viol et agression sexuelle
Un nouveau témoignage public à l'encontre du chanteur Patrick Bruel
Ouverture de la troisième antenne du REM vers l'Anse-à-l'Orme
Rattrapage
Les deux premières journées sont gratuites
Ouverture de la troisième antenne du REM vers l'Anse-à-l'Orme