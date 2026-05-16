Série Canadiens-Sabres

Les Canadiens de Montréal, de retour à leur domicile pour le 6e match de leur série contre les Sabres, pourraient passer à la finale de Conférence s'ils l'emportent samedi soir.

Les joueurs du CH devront s'imposer dès le départ du match, selon la chroniqueuse Daphnée Maboeuf, expliquant que les cris des partisans constitue un couteau à double tranchant et «est autant bénéfique que ça peut les intimider».

Elle observe que l'équipe montréalaise n'a pas eu les débuts de matchs espérés jusqu'à maintenant dans la série.

Écoutez la chroniqueuse sportive, Daphnée Maboeuf, et son analyse de la série, samedi, à l'émission de Denis Lévesque.

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