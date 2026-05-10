Le Tricolore composé surtout de non-francophones

La fièvre des séries des Canadiens de Montréal, véritable phénomène identitaire, se poursuit parmi les Québécois. Pourtant, l’équipe est majoritairement composée de non-Québécois et de non-francophones.

Alors, comment expliquer l’engouement des partisans québécois envers cette équipe?

Écoutez le chroniqueur Christian Dufour en discuter dimanche, lors de sa chronique au micro de l’animateur Denis Lévesque.