Le Tricolore composé surtout de non-francophones

La fièvre des séries des Canadiens de Montréal, véritable phénomène identitaire, se poursuit parmi les Québécois. Pourtant, l’équipe est majoritairement composée de non-Québécois et de non-francophones.
Alors, comment expliquer l’engouement des partisans québécois envers cette équipe?
Écoutez le chroniqueur Christian Dufour en discuter dimanche, lors de sa chronique au micro de l’animateur Denis Lévesque.
« Quand je me suis intéressé à l’identité pour mes premiers livres, une chose m’avait frappé : ce qui définit l’identité nationale, c’est moins le contenu que le contenant. Le contenu peut beaucoup changer. Mais ce qui définit l’identité nationale, c’est la frontière qui permet de dire qu’il y a “eux” et qu’il y a “nous”. Et le Canadien de Montréal, c’est clair : c’est une équipe, il y a un chandail, on peut s’y identifier. C’est “nous” d’un côté, “eux” de l’autre.»