Bernard Sévigny et Marie-Claude Bibeau

L'ancien maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, et conjoint de l'actuelle mairesse de Sherbrooke, se présentera au provincial pour le Parti québécois.

L'histoire fait jaser, alors que son amante, Marie-Claude Bibeau, se trouve aussi à être une ancienne ministre libérale fédérale.

Y aura-t-il des discussions enflammées entre les deux époux autour de la table advenant un potentiel référendum sur la souveraineté du Québec?

Si M. Sévigny devient ministre des Affaire municipales, y aura-t-il un conflit d'intérêt alors que Mme Bibeau siège à l'UMQ?

Écoutez le Tour du Québec avec les animateurs Jean-Sébastien Hammal du 107,7 Estrie et Philippe Villeneuve su 104,7 Outaouais à Signé Lévesque.

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