Son dernier album a 25 ans

Mitsou, dont le dernier album remonte à 1999, revient en force avec une revisite de sa chanson C'est chaud.
Elle a par ailleurs collaboré avec le rappeur québécois d'origine congolaise Ya Cetidon.
Écoutez l'actualité culturelle avec le chroniqueur Stéphane Leclair, au micro de Denis Lévesque, samedi.
«Bien des artistes qui ont été populaires dans les années 80-90 au Québec n'ont pas franchi la barre de l'an 2000. C'est arrivé à plein d'artistes et c'est son cas. Elle a subi des échecs et pour moi, son retour, Il y a quelque chose là du courage. Puis je pense qu'il faut plus de Mitsou dans nos vies.»