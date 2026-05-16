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Son dernier album a 25 ans

Un retour en chanson pour Mitsou

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 16 mai 2026 08:10

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Un retour en chanson pour Mitsou
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Mitsou, dont le dernier album remonte à 1999, revient en force avec une revisite de sa chanson C'est chaud.

Elle a par ailleurs collaboré avec le rappeur québécois d'origine congolaise Ya Cetidon.

Écoutez l'actualité culturelle avec le chroniqueur Stéphane Leclair, au micro de Denis Lévesque, samedi.

«Bien des artistes qui ont été populaires dans les années 80-90 au Québec n'ont pas franchi la barre de l'an 2000. C'est arrivé à plein d'artistes et c'est son cas. Elle a subi des échecs et pour moi, son retour, Il y a quelque chose là du courage. Puis je pense qu'il faut plus de Mitsou dans nos vies.»

Stéphane Leclair

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