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J'en reviens pas

Nouveaux partisans chez les Canadiens: «On les convertit un par un!»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 16 mai 2026 07:24

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Boucher
Stéphane Boucher

et autres

Nouveaux partisans chez les Canadiens: «On les convertit un par un!»
Denis Lévesque / Cogeco Média

À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.

Écoutez Stéphane Boucher, Daphnée Malboeuf et Stéphane Leclair, samedi, à l'émission Signé Lévesque.

«Ma fille qui ne connaissait absolument pas Cole Caufield il y a trois semaines, a pratiquement déménagé aux abords du Centre Bell ces deux dernières semaines.»

Stéphane Boucher

Autre sujet abordé

  • Les Cubains subissent toujours une crise importante: «C'est à vous déchirer le coeur».

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