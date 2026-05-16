À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.
Écoutez Stéphane Boucher, Daphnée Malboeuf et Stéphane Leclair, samedi, à l'émission Signé Lévesque.
«Ma fille qui ne connaissait absolument pas Cole Caufield il y a trois semaines, a pratiquement déménagé aux abords du Centre Bell ces deux dernières semaines.»
Autre sujet abordé
- Les Cubains subissent toujours une crise importante: «C'est à vous déchirer le coeur».