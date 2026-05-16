Les pauvres à la défense des riches?

Le chroniqueur Frédéric Bérard s'étonne des gens de la classe moyenne qui s'étonnent de la proposition de Québec solidaire de taxer les patrimoines de plus de 25 millions de dollars, alors que c'est une mesure qui devrait les favoriser.

Il souligne que les milliardaires au Québec paient proportionnellement deux fois moins d'impôts que le Québécois moyen étant donné que leur patrimoine n'est pas imposé.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Bérard se pencher sur le sujet, samedi, à l'émission de Denis Lévesque.

Frédéric Bérard commente aussi la saga QS vs François Lambert, qu'il connaît bien.