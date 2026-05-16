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Les pauvres à la défense des riches?

Taxer les patrimoines de 25M$: «On a une complaisance envers les injustices»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 16 mai 2026 09:24

Avec

Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Taxer les patrimoines de 25M$: «On a une complaisance envers les injustices»
Frédéric Bérard / Cogeco Média

Le chroniqueur Frédéric Bérard s'étonne des gens de la classe moyenne qui s'étonnent de la proposition de Québec solidaire de taxer les patrimoines de plus de 25 millions de dollars, alors que c'est une mesure qui devrait les favoriser.

Il souligne que les milliardaires au Québec paient proportionnellement deux fois moins d'impôts que le Québécois moyen étant donné que leur patrimoine n'est pas imposé.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Bérard se pencher sur le sujet, samedi, à l'émission de Denis Lévesque.

Frédéric Bérard commente aussi la saga QS vs François Lambert, qu'il connaît bien.

«Il y a des gens là-dedans qui reçoivent des tonnes de fric annuellement, mais ils ont jamais travaillé de leur vie. Tant mieux pour eux. Bravo à leur père, leur mère, leur grand-père, leur grand-mère et ainsi de suite. Mais ils ont travaillé zéro pis une barre. Fait que là penses y deux minutes, à 25 millions, habituellement, ça va quand même pas si pire hein? Et tu vas me dire qu'après 1 % de plus, c'est la fin du monde?»

Frédéric Bérard

des gens qui ont peut être pas tant d'argent que ça, qui se sont indignés

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