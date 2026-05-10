Manuel Tadros à J'en reviens pas!

Chaque semaine, l’animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J’en reviens pas pour lui permettre de s’exprimer sur un sujet qui la choque ou qui la rend heureuse.

Cette semaine, c’est l’auteur-compositeur-interprète et comédien Manuel Tadros qui est l’invité de l’émission Signé Lévesque.

Écoutez l’artiste discuter de sa carrière et de sa participation à la pièce de théâtre Frères, une œuvre de Nathalie Doummar.