 Aller au contenu
Manuel Tadros à J'en reviens pas!

Pièce Frères: «Je suis en train de vivre un grand trip»

par 98.5

0:00
9:13

Entendu dans

Signé Lévesque

le 10 mai 2026 10:50

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Pièce Frères: «Je suis en train de vivre un grand trip»
Denis Lévesque / Cogeco Média

Chaque semaine, l’animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J’en reviens pas pour lui permettre de s’exprimer sur un sujet qui la choque ou qui la rend heureuse.

Cette semaine, c’est l’auteur-compositeur-interprète et comédien Manuel Tadros qui est l’invité de l’émission Signé Lévesque.

Écoutez l’artiste discuter de sa carrière et de sa participation à la pièce de théâtre Frères, une œuvre de Nathalie Doummar.

«J'en reviens pas que durant ma 50ᵉ année à vie de carrière, j'attrape une pièce de théâtre d'une qualité exceptionnelle comme Frères. Je suis extrêmement excité de ce succès-là, de la réaction des gens et de la réaction des gens du milieu aussi. C'est très chaleureux ce qui se passe dans ma vie actuellement. Je suis en train de vivre un grand trip.»

Manuel Tadros

Vous aimerez aussi

L'Astrologue ou les Faux Présages: une pièce IA au style de Molière
Signé Lévesque
L'Astrologue ou les Faux Présages: une pièce IA au style de Molière
0:00
5:22
Une trentaine de femmes accusent Patrick Bruel de violences sexuelles
La commission
Une trentaine de femmes accusent Patrick Bruel de violences sexuelles
0:00
4:12
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«Ce qui définit l’identité nationale, c’est moins le contenu que le contenant»
Rattrapage
Le Tricolore composé surtout de non-francophones
«Ce qui définit l’identité nationale, c’est moins le contenu que le contenant»
Xavier Trudeau assurera le spectacle de la mi-temps des Ottawa BlackJacks
Rattrapage
Le fils de l'ex-premier ministre du Canada
Xavier Trudeau assurera le spectacle de la mi-temps des Ottawa BlackJacks
Nouvel aéroport métropolitain de St-Hubert: une offre de bénévolat fait réagir
Rattrapage
Chronique voyages
Nouvel aéroport métropolitain de St-Hubert: une offre de bénévolat fait réagir
L'Astrologue ou les Faux Présages: une pièce IA au style de Molière
Rattrapage
Chronique culturelle
L'Astrologue ou les Faux Présages: une pièce IA au style de Molière
«Ça va prendre une direction différente ce soir» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
3e match Canadiens-Sabres
«Ça va prendre une direction différente ce soir» -Martin McGuire
Évacuation des passagers à l’île Tenerife: «C'est une opération assez inédite»
Rattrapage
Cas de hantavirus sur le navire MV Hondius
Évacuation des passagers à l’île Tenerife: «C'est une opération assez inédite»
Le restaurant Les Mal-Aimés reçoit une étoile verte pour son concept unique
Rattrapage
Tour des régions
Le restaurant Les Mal-Aimés reçoit une étoile verte pour son concept unique
Homards tués à l’ébullition : protège-t-on suffisamment les animaux au Canada?
Rattrapage
Plusieurs pays interdisent cette pratique
Homards tués à l’ébullition : protège-t-on suffisamment les animaux au Canada?
«Vous allez vous dire que France D’Amour est intemporelle» - Stéphane Leclair
Rattrapage
Symbiose, son 15ᵉ album
«Vous allez vous dire que France D’Amour est intemporelle» - Stéphane Leclair
«La charge mentale est encore très largement sur les épaules des femmes»
Rattrapage
Fête des Mères
«La charge mentale est encore très largement sur les épaules des femmes»
Popotes roulantes: «Ce service permet à 160 000 aînés de rester à la maison»
Rattrapage
Repas abordables livrés à domicile
Popotes roulantes: «Ce service permet à 160 000 aînés de rester à la maison»
«C’était comme un rêve qui se réalisait; on entendait le sourire dans sa voix»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Perry Clinton au Québec pour voir le CH en séries
«C’était comme un rêve qui se réalisait; on entendait le sourire dans sa voix»
Un album d'Alys Robi revisité avec un style électro-funk
Rattrapage
Chronique culturelle
Un album d'Alys Robi revisité avec un style électro-funk
«Ce soir, on va assister au véritable début de la série» -Jean‑François Baril
Rattrapage
Canadiens de Montréal
3e match Canadiens-Sabres
«Ce soir, on va assister au véritable début de la série» -Jean‑François Baril