Manuel Tadros à J'en reviens pas!

Chaque semaine, l’animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J’en reviens pas pour lui permettre de s’exprimer sur un sujet qui la choque ou qui la rend heureuse.
Cette semaine, c’est l’auteur-compositeur-interprète et comédien Manuel Tadros qui est l’invité de l’émission Signé Lévesque.
Écoutez l’artiste discuter de sa carrière et de sa participation à la pièce de théâtre Frères, une œuvre de Nathalie Doummar.
«J'en reviens pas que durant ma 50ᵉ année à vie de carrière, j'attrape une pièce de théâtre d'une qualité exceptionnelle comme Frères. Je suis extrêmement excité de ce succès-là, de la réaction des gens et de la réaction des gens du milieu aussi. C'est très chaleureux ce qui se passe dans ma vie actuellement. Je suis en train de vivre un grand trip.»