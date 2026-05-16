Viol et agression sexuelle

Ayant une réputation déjà entachée par des allégations d'agression sexuelle par une trentaine de femmes, le chanteur Patrick Bruel a subit un nouveau revers dans les derniers jours.

Une animatrice connue, Flavie Flamand, a ajouté sa voie sur Instagram, dénonçant elle aussi des gestes inappropriés de Patrick Bruel.

Trois enquêtes de la justice française ont été ouvertes à ce sujet.

Écoutez le chroniqueur Philippe Léger parler de cette controverse, samedi, à l'émission Signé Lévesque.

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