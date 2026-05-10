3e match Canadiens-Sabres

Les Canadiens de Montréal feront face aux Sabres de Buffalo dimanche soir, pour une troisième rencontre dans le cadre de ce deuxième tour des séries éliminatoires.
Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montraél, Martin McGuire, dimanche, lors de son bilan de l’actualité sportive.
«Ça va prendre une direction différente ce soir, parce que les Sabres ont accordé cinq buts. Ils ne peuvent pas espérer gagner une série contre le Canadiens de Montréal comme ça. L’entraîneur va demander à ses joueurs d’être plus solides défensivement, d’être moins permissifs. Là, je pense qu’on va être plus dans du 1-1 ou du 2-2 en fin de troisième période. Je m’attends un peu plus à ça ce soir.»