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Marco Marciano a milité en sa faveur

«Dobes a prouvé que c'était la bonne décision» -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 14 mai 2026 22:55

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Dobes a prouvé que c'était la bonne décision» -Martin St-Louis
Jakub Dobes en action en troisième période contre les Sabres. / AP/Jeffrey T. Barnes

Après une première période durant laquelle il a accordé trois buts, il était évident que Jakub Dobes était quelque peu ébranlé.

Martin St-Louis a-t-il songé a retirer son jeune gardien?

Écoutez le point de presse de l'entraîneur des Canadiens, Martin St-Louis, après la victoire des siens contre les Sabres de Buffalo.

Les sujets abordés

  • St-Louis a demandé à l'entraîneur des gardiens, Marco Marciano, ce qu'il pensait de laisser Dobes dans le filet. Marciano a milité en faveur de Dobes;
  • «Dobes a prouvé que c'était la bonne décision», a souligné St-Louis;
  • Selon l'entraîneur, le moment qui a fait tourner le vent fut l'arrêt de Dobe contre Tage Thompson en début de deuxième période;
  • St-Louis aime le jeu de Demidov depuis le début de la série et il est heureux qu'il a été récompensé jeudi soir.

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