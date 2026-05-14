Marco Marciano a milité en sa faveur

Après une première période durant laquelle il a accordé trois buts, il était évident que Jakub Dobes était quelque peu ébranlé.
Martin St-Louis a-t-il songé a retirer son jeune gardien?
Écoutez le point de presse de l'entraîneur des Canadiens, Martin St-Louis, après la victoire des siens contre les Sabres de Buffalo.
Les sujets abordés
- St-Louis a demandé à l'entraîneur des gardiens, Marco Marciano, ce qu'il pensait de laisser Dobes dans le filet. Marciano a milité en faveur de Dobes;
- «Dobes a prouvé que c'était la bonne décision», a souligné St-Louis;
- Selon l'entraîneur, le moment qui a fait tourner le vent fut l'arrêt de Dobe contre Tage Thompson en début de deuxième période;
- St-Louis aime le jeu de Demidov depuis le début de la série et il est heureux qu'il a été récompensé jeudi soir.