Marco Marciano a milité en sa faveur

Après une première période durant laquelle il a accordé trois buts, il était évident que Jakub Dobes était quelque peu ébranlé.

Martin St-Louis a-t-il songé a retirer son jeune gardien?

Écoutez le point de presse de l'entraîneur des Canadiens, Martin St-Louis, après la victoire des siens contre les Sabres de Buffalo.

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