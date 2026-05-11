Taxer les ultrariches: une milliardaire montréalaise appuie la proposition de QS

Québec solidaire (QS) veut taxer davantage les grandes fortunes.
C'est l'une des propositions qui a été débattue par les militants du parti qui se sont réunis en congrès le week-end dernier, à Montréal, pour préparer leur plateforme électorale.
L'une d'elles, qui a été adoptée, consiste à imposer une taxe progressive sur les fortunes excédant 25 millions $, ce qui rapporterait 5 milliards $ par année à l'État, selon QS.
Écoutez la conférencière, philanthrope et milliardaire québécoise Claire Trottier faire le point, lundi, à La commission.
«On voit dans plusieurs endroits où on a installé une taxe sur la richesse que la fuite du capital ne s'est pas manifestée comme on l'avait dit. C'est une inquiétude qui n'est peut-être pas ancrée dans la réalité parce qu'on peut mettre en place des mesures pour éviter ça.»