Taxer les ultrariches: une milliardaire montréalaise appuie la proposition de QS

Québec solidaire (QS) veut taxer davantage les grandes fortunes.

C'est l'une des propositions qui a été débattue par les militants du parti qui se sont réunis en congrès le week-end dernier, à Montréal, pour préparer leur plateforme électorale.

L'une d'elles, qui a été adoptée, consiste à imposer une taxe progressive sur les fortunes excédant 25 millions $, ce qui rapporterait 5 milliards $ par année à l'État, selon QS.

Écoutez la conférencière, philanthrope et milliardaire québécoise Claire Trottier faire le point, lundi, à La commission.