Nouvelles en rafale

Pour la première fois depuis les années 70, le nombre de décès a surpassé le nombre de naissances au Québec en 2025, causant une diminution de la population.

Autre statistique intéressante: 42% des bébés nés dans la province au cours de cette année ont au moins un parent né à l'étranger.

Le Québec demeure champion pour l'espérance de vie, avec une moyenne de 84,4 ans pour les femmes et 81,1 ans pour les hommes.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez survoler les faits saillants de l'actualité, jeudi, à La commission.