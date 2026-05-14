Crise des infrastructures

Devant l'effritement des réseaux d'aqueduc et d'égouts, Luc Ferrandez appuie une recommandation de deux anciens ministres, Monique Jérôme-Forget et Nicolas Marceau, prônant une hausse des taxes municipales supérieure à l'inflation.

Alors que les coûts de construction bondissent de 7,8% par an, les revenus stagnent, créant un déficit d'entretien colossal de 94 milliards de dollars d'ici 2036.

Luc Ferrandez appelle à un virage pragmatique: cesser le financement de projets de prestige, comme les bibliothèques pour prioriser les infrastructures souterraines essentielles et renégocier les conventions collectives coûteuses, afin d'éviter des bris de services critiques.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez sur les municipalités et les infrastructures, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.