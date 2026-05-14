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Crise des infrastructures

«Je ne dis pas d'augmenter les taxes pour le fun, mais par nécessité objective»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 mai 2026 09:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Je ne dis pas d'augmenter les taxes pour le fun, mais par nécessité objective»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Devant l'effritement des réseaux d'aqueduc et d'égouts, Luc Ferrandez appuie une recommandation de deux anciens ministres, Monique Jérôme-Forget et Nicolas Marceau, prônant une hausse des taxes municipales supérieure à l'inflation.

Alors que les coûts de construction bondissent de 7,8% par an, les revenus stagnent, créant un déficit d'entretien colossal de 94 milliards de dollars d'ici 2036.

Luc Ferrandez appelle à un virage pragmatique: cesser le financement de projets de prestige, comme les bibliothèques pour prioriser les infrastructures souterraines essentielles et renégocier les conventions collectives coûteuses, afin d'éviter des bris de services critiques.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez sur les municipalités et les infrastructures, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«Les municipalités se sont dit: "Nous autres, on coupe le gazon puis on ramasse la neige", mais s'il y a un bris d'égout ou un aréna à construire, elles ne peuvent plus payer.»

Luc Ferrandez

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