Tensions et immobilisme

Luc Ferrandez dresse un bilan sévère des premiers mois de l’administration Martinez Ferrada à Montréal.

Selon ses informations, la machine municipale serait à l'arrêt complet, avec des centaines de fonctionnaires dans les secteurs de l'urbanisme et de la mobilité durable qui «se tourneraient les pouces» faute de directives et de nouveaux projets.

Au-delà du simple report de projets phares comme la place McGill, Luc Ferrandez évoque une possible «panne d'idées» et des tensions internes au sein d’une coalition hétéroclite.

Baisse des revenus et la hausse des dépenses: l'heure est au doute pour l'avenir de la métropole.

Écoutez l'édito de Luc Ferrandez, mardi à La commission avec Nathalie Normandeau.