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Blâmée par la commissaire à l'éthique

«Sona Lakhoyan devrait démissionner»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 mai 2026 06:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Sona Lakhoyan devrait démissionner»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

La députée de Chomedey, Sona Lakhoyan Olivier, a présenté ses excuses pour avoir enfreint les règles d'éthique de l'Assemblée nationale.

Elle dit accepter les conclusions de la commissaire à l'éthique et va terminer son mandat à titre de députée indépendante.

Écoutez Patrick Lagacé commenter son mea culpa, vendredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.

«Quand j'entends Mme Lakhoyan faire une sorte de mea culpa larmoyant, je ne peux pas ne pas penser à tout ce qu'elle a fait pour essayer de cacher ce qu'elle a fait. [...] Tout le monde voudrait qu'elle démissionne. Elle devrait démissionner, mais si elle démissionne, elle n'aura pas droit à sa prime de séparation, de relocalisation, comme on dit à l'Assemblée nationale.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Avenir du REM et rentabilité;
  • Immigration et cri du cœur du milieu des affaires;
  • Incompétence au MAPAQ et sirop d'érable;
  • Ottawa prévient que les tensions en Iran pourraient provoquer des pénuries de kérosène en Europe;
  • La visite de Donald Trump en Chine;
  • Un rapport de l'Autorité des marchés publics expose les défaillances de la CAQ en matière de gestion numérique;

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