Blâmée par la commissaire à l'éthique

La députée de Chomedey, Sona Lakhoyan Olivier, a présenté ses excuses pour avoir enfreint les règles d'éthique de l'Assemblée nationale.
Elle dit accepter les conclusions de la commissaire à l'éthique et va terminer son mandat à titre de députée indépendante.
Écoutez Patrick Lagacé commenter son mea culpa, vendredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.
«Quand j'entends Mme Lakhoyan faire une sorte de mea culpa larmoyant, je ne peux pas ne pas penser à tout ce qu'elle a fait pour essayer de cacher ce qu'elle a fait. [...] Tout le monde voudrait qu'elle démissionne. Elle devrait démissionner, mais si elle démissionne, elle n'aura pas droit à sa prime de séparation, de relocalisation, comme on dit à l'Assemblée nationale.»
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