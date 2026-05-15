Blâmée par la commissaire à l'éthique

La députée de Chomedey, Sona Lakhoyan Olivier, a présenté ses excuses pour avoir enfreint les règles d'éthique de l'Assemblée nationale.

Elle dit accepter les conclusions de la commissaire à l'éthique et va terminer son mandat à titre de députée indépendante.

Écoutez Patrick Lagacé commenter son mea culpa, vendredi, dans son tour d'horizon de l'actualité.