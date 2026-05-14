Le long week-end de la fête des Patriotes est traditionnellement le moment fort pour visiter les centres horticoles, mais la prudence est de mise cette année.

Malgré l'engouement pour les potagers domestiques stimulé par le coût de l'épicerie, le chroniqueur Pierre Gingras avertit que le sol est encore trop froid pour plusieurs variétés populaires.

Pour les tomates, les poivrons et les concombres, il est préférable d'attendre que la température du sol atteigne au moins 15°C, sans quoi la croissance des plants pourrait rester figée pendant plusieurs semaines.

Écoutez le chroniqueur Pierre Gingras aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.