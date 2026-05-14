Le long week-end de la fête des Patriotes est traditionnellement le moment fort pour visiter les centres horticoles, mais la prudence est de mise cette année.
Malgré l'engouement pour les potagers domestiques stimulé par le coût de l'épicerie, le chroniqueur Pierre Gingras avertit que le sol est encore trop froid pour plusieurs variétés populaires.
Pour les tomates, les poivrons et les concombres, il est préférable d'attendre que la température du sol atteigne au moins 15°C, sans quoi la croissance des plants pourrait rester figée pendant plusieurs semaines.
Écoutez le chroniqueur Pierre Gingras aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«C'est un peu comme si je vous sors de la douche, puis je vous mets dehors tout nu. Ça ne va pas très bien!»
Pour ceux qui souhaitent tout de même jardiner immédiatement, les plantes de fraîcheur, comme la laitue, les radis et les pensées sont tout indiquées, car elles tolèrent mieux les nuits fraîches actuelles.
Pierre Gingras conseille également de privilégier l'achat de vivaces et d'arbustes conservés à l'extérieur en pépinière plutôt que ceux en fleurs issues de serres chauffées, afin d'assurer une floraison plus durable chez soi.