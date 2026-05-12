Nouvelles en rafales

Dans ce segment de nouvelles en rafale, les commissaires discutent de l'industrie pétrolière qui pourrait perdre près de 100 milliards de barils de pétrole si le conflit en Iran n'est pas résolu.

Les restaurants et les hôtels de Montréal sont fortement achalandés en raison du parcours des Canadiens en séries éliminatoires.

Les voitures électriques n'ont toujours pas le droit de circuler sur la voie réservée de l'autoroute 15, une mesure qui fait réagir.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez survoler les faits saillants de l'actualité, mardi, à La commission.