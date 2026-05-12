Répercussion de la guerre États-Unis-Iran

Les changements d'huile pourraient vous coûter plus cher, avertit le propriétaire de garage Alain Blondeau, en raison des fabricants d'huile qui leur chargent plus cher.

Selon Le Journal de Montréal, c'est à hauteur de 30 % qu'ils pourraient coûter en plus aux automobiles, en raison de la guerre entre les États-Unis et l'Iran.

M. Blondeau explique que les pneus auront eux aussi un coût plus élevé, puisqu'ils sont conçus à partir de pétrole.

Écoutez Alain Blondeau, propriétaire d'un garage Sonic à Saint-Lambert, alerter sur le situation à l'émission La commission, mardi midi.