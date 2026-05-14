L'ère de l'économie en forme de K

Alors que les indices boursiers atteignent des sommets, le portrait financier des ménages canadiens s'assombrit dangereusement.

Marie-Eve Fournier souligne un contraste frappant: le nombre de dossiers d'insolvabilité a atteint un sommet inégalé depuis 2009.

Cette «économie en K» illustre une fracture sociale où la richesse boursière et la fréquentation des banques alimentaires croissent simultanément.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, jeudi à Lagacé le matin.