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L'ère de l'économie en forme de K

Richesse et faillites: les deux solitudes de l'économie canadienne

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 mai 2026 07:31

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Richesse et faillites: les deux solitudes de l'économie canadienne
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Alors que les indices boursiers atteignent des sommets, le portrait financier des ménages canadiens s'assombrit dangereusement.

Marie-Eve Fournier souligne un contraste frappant: le nombre de dossiers d'insolvabilité a atteint un sommet inégalé depuis 2009. 

Cette «économie en K» illustre une fracture sociale où la richesse boursière et la fréquentation des banques alimentaires croissent simultanément.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, jeudi à Lagacé le matin

«À chaque heure, il y a 17 Canadiens qui se rendent dans un bureau de syndic pour faire une proposition de consommateur ou remettre les clés de leur maison.»

Marie-Eve Fournier

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