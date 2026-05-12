La chaîne avait quitté le pays en 2018

Dunkin' Donuts s'apprête à effectuer retour au Canada en ouvrant des centaines de nouveaux points de vente à travers le pays d'ici le début de 2027.

La marque a annoncé avoir conclu une entente majeure avec le franchiseur québécois Foodtastic pour ouvrir des restaurants d’un océan à l’autre.

Après son départ du pays en 2018, la chaîne américaine de beignes et de café revient donc en force pour défier directement ses concurrents, dans un marché déjà très compétitif.

Ce partenariat octroie à Foodtastic les droits exclusifs de développement de la marque au Canada. Le restaurateur québécois, qui gère déjà un portefeuille incluant Second Cup, les Rotisseries Benny, La Belle et la Bœuf et Freshii, aura pour mission de superviser le recrutement des franchisés et la gestion des opérations.

L'ouverture du premier établissement est prévue pour la fin de l'année 2026 ou le début de 2027. Le menu proposé comprendra la gamme classique de cafés, boissons espresso, pâtisseries et sandwichs qui a fait la renommée de l'enseigne, laquelle compte aujourd'hui plus de 14 200 points de vente dans 40 pays.

Ce retour est particulièrement symbolique pour le marché québécois, où Dunkin’ avait exercé une influence notable pendant plusieurs années, avant la fermeture de ses derniers comptoirs en 2018.